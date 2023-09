Ue: Osnato (Fd'I), bene Panetta su euro digitale, grande opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'euro digitale è una grande opportunità. Condivido le parole di Fabio Panetta, che da componente del Comitato esecutivo della Bce si è molto speso sul tema". Lo dichiara in una nota Marco Osnato (Fd'I), presidente della commissione Finanze della Camera, commentando le dichiarazioni del prossimo governatore della Banca d'Italia. "Il sistema monetario non deve essere dipendente dalle strategie di operatori stranieri, spesso poco abituati alla trasparenza, come quelli che presiedono all'emissione e allo scambio di cripto-attività come Bitcoin ed Ethereum", prosegue Osnato. "Del discorso di Panetta apprezzo anche l'importanza che egli attribuisce al 'ruolo sociale' della moneta, come un domani sarà per l'euro digitale", secondo cui "può rappresentare uno strumento di coesione per i cittadini, agevolare le transazioni, diffondere cultura finanziaria presso tanti giovani che si trovano molto a proprio agio con la tecnologia e rappresentano il futuro del nostro sistema economico", conclude. (Com)