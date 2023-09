Corea del Nord-Russia: "New York Times", Kim incontrerà Putin a Vladivostok la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Nord, Kim Jong-un, prevede di recarsi in Russia la prossima settimana per incontrare l'omologo russo Vladimir Putin e discutere la possibilità di fornire alla Russia più armi per la sua guerra in Ucraina e altre forme di cooperazione militare. È quanto riferiscono fonti d'intelligence statunitensi al quotidiano "New York Times", secondo cui Kim lascerà Pyongyang a bordo di su un treno blindato che lo condurrà a Vladivostok, sulla costa pacifica della Russia, dove avverrà l'incontro con Putin, a margine del Forum economico orientale che si svolgerà dal 10 al 13 settembre. Stando alle stesse fonti, Kim ha in programma di visitare anche il molo 33, dove attraccano le navi della flotta russa del Pacifico. Non si esclude anche una tappa di Kim a Mosca. Secondo le stesse fonti, Putin vuole che Kim accettasse di inviare alla Russia proiettili di artiglieria e missili anticarro, mentre Kim vorrebbe che la Russia fornisse alla Corea del Nord tecnologia avanzata per satelliti e sottomarini a propulsione nucleare. (segue) (Was)