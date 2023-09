Corea del Nord-Russia: "New York Times", Kim incontrerà Putin a Vladivostok la prossima settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il portavoce della Casa Bianca, John Kirby, ha rivelato che Putin e Kim si sono scambiati delle lettere in vista di un possibile accordo sulle armi, aggiungendo che i colloqui ad alto livello sulla cooperazione militare tra Mosca e Pyongyang “stanno avanzando attivamente”. Secondo le fonti, l'idea di una visita di Kim in Russia sarebbe nata dal viaggio effettuato a luglio in Corea del Nord dal ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, per la celebrazione del 70esimo anniversario della “vittoria” sulle forze sudcoreane e statunitensi nella guerra di Corea. In quel frangente, Kim ha presentato a Shoigu le opzioni per una maggiore cooperazione militare e ha chiesto a Putin di visitare Pyongyang. Shoigu ha poi fatto una controproposta, suggerendo a Kim di recarsi in Russia. La visita di Shoigu in Corea del Nord è stata la prima di un ministro della Difesa russo dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 1991. (Was)