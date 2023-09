Roma: Droghei (Pd), un'altra donna ha perso vita, affrontare problema nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ennesimo tragico caso di femminicidio. Lo scrive Emanuela Droghei, consigliera Pd Regione Lazio e Coordinatrice segreteria Pd Roma. "Un'infermiera di 52 anni, è stata brutalmente uccisa a coltellate nell'androne del suo palazzo. Un atto di violenza inaudita che rappresenta un richiamo doloroso e urgente alla necessità di affrontare il problema dei femminicidi con determinazione e unità. Ogni femminicidio - aggiunge - è una tragedia che colpisce non solo la vittima e la sua famiglia, ma l'intera società. Questo terribile episodio richiede una risposta congiunta e bipartisan da parte di tutte le forze politiche. La lotta contro i femminicidi non dovrebbe conoscere barriere ideologiche, deve unire destra e sinistra. Dobbiamo impegnarci a combattere il femminicidio attraverso tutte le armi possibili: rafforzando le leggi per proteggere le vittime, migliorando i servizi di supporto, stanziando risorse per centri anti violenza e case rifugio, potenziando la formazione delle forze dell'ordine, attraverso l'educazione e promuovendo una cultura che condanni fermamente la violenza di genere e ci faccia sentire tutti responsabili per le donne che vivono situazioni di rischio".