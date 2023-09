© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nell’era della comunicazione istantanea i venti anni di attività dell’Agenzia Nova non sono un traguardo banale né scontato" Giampiero Massolo

Presidente di Fincantieri e dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, già Direttore del Dis

22 luglio 2021

- - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa all'evento di Fondazione Roma Expo 2030 con un intervento alla presenza del Presidente della Fondazione Massimo Scaccabarozzi, del Direttore Generale Lamberto Mancini, dell'ambasciatore Giampiero Massolo e del Presidente di Unindustria Massimo Camilli, tra gli altri.Roma, Maxxi, via Guido Reni 4a (ore 19:15)- L'assessore alla Cultura, Miguel Gotor, partecipa alla conferenza stampa di presentazione di "El Pueblo Unido (1973/2023) – Cinquant'anni", evento in programma i prossimi 9, 10 e 11 settembre al Teatro Tor Bella Monaca, in occasione del 50° anniversario del colpo di stato in Cile.Roma, Campidoglio (ore 12:30) (segue) (Rer)