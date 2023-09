© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Evento "Caput Mundi: prospettive e sguardi per Roma, nell'ambito di Visionaria Urban Fest 2023". Interverranno: Andrea Catarci, Assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minutiPasquale Tridico, Economista ex presidente Inps, Federica Cifola - attrice, Filippo Celata, Docente di Geografia Economica - Università di Roma La Sapienza. Patrizia Sentinelli - Associazione AltraMente, Don Mattia Ferrari - Mediterranea. Coordina Valentina Farinaccio – Scrittrice.Roma, via degli Armatori, 3 (ore 19:15) (Rer)