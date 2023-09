Brasile: investimenti a Minas Gerais, serie di eventi della Camera commercio italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Minas Gerais, è uno stato brasiliano altamente attrattivo per le aziende straniere che vogliono fare affari in Brasile. Con un vasto mercato di consumo, una posizione strategica e infrastrutture logistiche avanzate, offre numerose opportunità. Il pil di 924,7 miliardi di real (173,3 miliardi di euro) nel 2022 lo rende il secondo più grande mercato di consumo del Brasile, con oltre 21 milioni di abitanti, rappresentando circa il 10 per cento della popolazione nazionale. La regione è ricca di risorse naturali, favorendo la produzione in vari settori, e offre una forza lavoro qualificata, specialmente nell'industria automobilistica, aerospaziale, informatica e biotecnologica. Il governo locale sostiene le imprese con incentivi fiscali e finanziari, inclusi esenzioni di tasse e finanziamenti per progetti e programmi di innovazione. (Brb)