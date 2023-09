Brasile-Italia: consegnate oggi le immagini dell'aggressione giudice supremo a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immagini registrate dalle telecamere dell'aeroporto di Roma-Fiumicino Leonardo da Vinci lo scorso 14 luglio in cui sono ritratti il giudice della Corte suprema brasiliana, Alexandre de Moraes, e il figlio nel corso di una discussione con altri passeggeri del volo in partenza per San Paolo, sono state consegnate questo pomeriggio dalle autorità italiane a quelle brasiliane. Lo riferisce il ministero della Giustizia brasiliano in una nota in cui evidenzia che la consegna è avvenuta fisicamente. "Il ministero della Giustizia, attraverso il dipartimento nazionale di giustizia, responsabile per la richiesta di cooperazione giuridica internazionale, riferisce di aver ricevuto questo pomeriggio le immagini del circuito di sicurezza dell'aeroporto di Roma Fiumicino che hanno registrato l'aggressione alla famiglia del giudice della Corte suprema, Alexanre de Moraes. Le immagini saranno trasmesse alla Polizia federale già oggi. (segue) (Brb)