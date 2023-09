Governo: Meloni incontra fondatore LinkedIn, Hoffman, focus su opportunità e rischi Ia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a palazzo Chigi il fondatore di LinkedIn, Reid Hoffman, "divenuto uno dei massimi esperti a livello globale dello sviluppo dell’Intelligenza artificiale", informa una nota della presidenza del Consiglio. "L’incontro - si spiega - ha riguardato le opportunità e i rischi dell'Intelligenza artificiale con una particolare attenzione sugli effetti che essa ha sul mondo del lavoro e l’impatto sulle economie, il futuro delle democrazie e i grandi temi etici e la conseguente necessità di governare i cambiamenti futuri evitando di subirli. Il tema viene affrontato in ambito multilaterale e sarà centrale nella presidenza del G7 che l’Italia svolgerà l’anno prossimo sottolineando come l’uomo, con la sua identità anche spirituale, deve sempre restare al centro di tutto". (Com)