Pnrr: Alfieri (Pd), in autunno campagna per raccontare errori governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo sapere esattamente con quali fondi verranno sostenuti i progetti che il governo ha definanziato nel Pnrr. Ai Comuni sono stati tolti 13 miliardi e 900 milioni per i progetti di rigenerazione urbana, per i piani urbani integrati, per le opere di dissesto idrogeologico, per l'efficentamento energetico". A dirlo è il resposabile Riforme e Pnrr del Pd, Alessandro Alfieri, alla Festa nazionale dell'Unità in corso a Ravenna. "Daremo battaglia e faremo un'operazione verità sul territorio per raccontare le inadempienze e gli errori del governo. Sarà la campagna di autunno del Partito democratico sul Pnrr - ha aggiunto - dove racconteremo insieme ai nostri amministratori locali, con esempi concreti, quanto sia dannoso il lavoro che sta facendo il governo contro un progetto che invece era nato per affrontare le difficoltà di competitività del nostro Paese. Hanno perso tempo sulla governance, su chi avrebbe dovuto gestire le risorse - ha sottolineato l'esponente Pd - invece di pensare all'attuazione dei progetti e permettere agli enti locali di fare opere utili per i cittadini. I comuni ancora non sanno se potranno andare fino in fondo; per non parlare della sanità essenziale per le persone più anziane, visto che vengono tagliate 414 case della salute e 96 ospedali di comunità. Per questo la nostra ossessione - ha concluso - è portare fino in fondo il Pnrr, che non è una sigla, ma un'occasione di crescita e di sviluppo del nostro Paese. Per questo non possiamo perdere la partita". (Rin)