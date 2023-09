Fvg: assessore Lavoro, contratti collettivi sono strumento per migliorare salari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Va aperta una nuova stagione di concertazione sui contratti collettivi nazionali, vero strumento per adeguare e migliorare la condizioni salariali. Lo ha detto oggi l'assessore regionale al Lavoro del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, intervenendo alla tavola rotonda sul mercato del lavoro organizzata nell’ambito a Trieste dell'iniziativa “In viaggio con la Banca d'Italia”. “Si parla spesso della riduzione del cuneo fiscale, ma non bisogna dimenticare che l'obiettivo vero è l'aumento dei livelli salariali – ha detto l’assessore - così come l'attenzione è centrata sul salario minimo, ma la strada principale deve essere quella della contrattazione collettiva nazionale”. Criticando le “scorciatoie” che non affrontano i veri problemi, Rosolen ha parlato anche di immigrazione e lavoro: “Si individua come soluzione il numero di quote e non invece la qualità delle competenze che introduciamo nel nostro territorio”, ha detto. “C’è bisogno di una politica che, in tema di lavoro, riesca ad allargare lo sguardo sulle soluzioni ai problemi. L'attenzione va rivolta, ad esempio, alle nuove esperienze che sono state intraprese in alcuni Paesi occidentali nell'ambito della partecipazione dei lavoratori alla governance delle aziende o a similari esperienze di cogestione”, ha sottolineato ancora Rosolen. (Frt)