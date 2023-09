Europee: Fregolent (Iv), con Renzi per grande sfida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa "è la chiave delle politiche nazionali e in questi anni le mancate risposte da parte dell'Ue hanno pesato sulla vita di tutti noi. Per questo l'annuncio di Matteo Renzi di voler accettare la sfida europea alle prossime elezioni è una grande sfida per tutti noi e per chi nello spirito di Spinelli e nel manifesto di Ventotene degli Stati Uniti d'Europa ci crede veramente". Lo scrive su Facebook l'esponente di Italia viva, e senatrice del gruppo di Azione-Iv, Silvia Fregolent.(Rin)