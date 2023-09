Fvg: assessore Lavoro, rafforzare welfare per contrastare denatalità e carenza personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contrastare la denatalità e la carenza di personale delle imprese, occorre rafforzare gli strumenti di welfare territoriale. Lo detto oggi l'assessore regionale al Lavoro del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, intervenendo alla tavola rotonda sul mercato del lavoro organizzata nell’ambito a Trieste dell'iniziativa “In viaggio con la Banca d'Italia”. L’assessore ha sottolineato come il Friuli Venezia Giulia cominci a scontare, anche in termini di mercato del lavoro, i problemi di denatalità, con 33 mila giovani in meno solo nell'ultimo decennio. Oltre alle misure di sostegno alla famiglia, per Rosolen, “la soluzione all'inverno demografico e alla carenza di personale è anche quella di rafforzare gli strumenti di welfare territoriale al fine di rendere attrattiva la regione per i giovani e quindi per le future famiglie”. L’assessore ha ricordato, infine, l’importanza di investire sulla formazione, per garantire ai lavoratori un livello di competitività e di competenze che permettano loro di affrontare le turbolenze dei cicli economici e degli andamenti produttivi. (Frt)