Ue: Michel illustra le priorità del Consiglio agli ambasciatori europei

- A quanto si apprende da fonti europee, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha avuto un pranzo di lavoro con i rappresentanti permanenti dei Paesi membri. Nel corso dell'incontro sono stati toccati più punti da Michel, che ha illustrato le priorità del Consiglio per i prossimi mesi. Sul fronte affari esteri è stata posta "grande attenzione" ai dossier Ucraina, Balcani occidentali, Armenia-Azerbaigian, Cina, Stati Uniti, fanno sapere le fonti Ue. Anche l'Agenda strategica europea è stata al centro del tavolo. "Priorità del progetto Ue (economia, transizione verde, sicurezza e difesa, geopolitica), dimensione finanziaria dell'Ue e processo decisionale, compreso l'allargamento" sono state le priorità indicate da Michel in questo contesto. Il prossimo vertice della Comunità politica europea, previsto a Granada il 5 ottobre, darà il via al dibattito strategico a livello di leader. "Un punto di partenza, con l'obiettivo di concludere le discussioni nel 2024 e prima delle prossime elezioni europee", ha spiegato Michel agli ambasciatori Ue. (segue) (Beb)