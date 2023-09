Ue: Michel illustra le priorità del Consiglio agli ambasciatori europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attenzione anche al tema dell'allargamento, "finalizzato a rinvigorire il processo e adottare un approccio basato sul merito". L'Ue, ha chiesto Michel, "deve fare i propri compiti sulla capacità di assorbimento e gli Stati aderenti devono proseguire con le riforme in materia di Stato di diritto, sistemi giudiziari e risoluzione delle controversie regionali". Anche la migrazione è stata messa sul tavolo di discussione, materia su cui seguiranno altre discussioni a livello di Consiglio europeo e in cui "è necessario un impegno costante e finanziamenti adeguati". Sul fronte economico, il presidente del Consiglio europeo ha posto particolare attenzione alla valutazione della situazione economica, per ridurre l'inflazione e aumentare la competitività, anche attraverso la riforma del Patto di stabilità e il coordinamento della politica economica. L'Ue, ha spiegato Michel, "deve rimanere impegnata nel difendere i propri interessi e tutelare i propri punti di forza. C'è necessità di chiarezza sulla governance economica". Ultimo tema toccato, la revisione del quadro finanziario pluriennale, punto sul quale gli Stati membri hanno espresso cautela dopo la presentazione delle proposte. Il Presidente Michel, spiega la fonti Ue, "sta lavorando a stretto contatto con la presidenza spagnola per avanzare sul dossier, e proporrà di tenere il primo dibattito generale dei leader nel prossimo mese di ottobre". (Beb)