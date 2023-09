Roma: donna uccisa a coltellate, ricercato l'ex della vittima, sopralluogo pm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento risulta irreperibile l'ex compagno dell'infermiera di 52 anni, uccisa a coltellate questo pomeriggio in Via Giuseppe Allievo, nel quartiere Trionfale, a Roma. A quanto si apprende, è una delle piste che gli investigatori stanno seguendo. Intanto, sul luogo dove è stato trovato il corpo della donna, è in corso il sopralluogo del Sostituto Procuratore della Repubblica Claudia Alberti, del gruppo di magistrati della Procura che si occupano delle violenze di genere. Sull'omicidio indaga la polizia.(Rer)