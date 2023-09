Russia: ministro Difesa ha proposto esercitazioni navali con Cina e Corea del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha proposto alla Corea del Nord di tenere esercitazioni navali congiunte con la Cina. La proposta, riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap” citando fonti dell’intelligence, risale a quando il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha incontrato il presidente Kim Jong-un durante una visita a Pyongyang lo scorso luglio. La notizia giunge mentre si registra un aumento delle attività militari da parte della Corea del Nord. Il 2 settembre scorso il Paese ha simulato un attacco missilistico nucleare per mettere in guardia gli Stati Uniti dal “pericolo di una guerra atomica”. La notizia arrivava all'indomani del lancio da parte di Pyongyang di missili da crociera verso il Mar Giallo, a due giorni dalla conclusione dell’esercitazione militare congiunta tra Corea del Sud e Stati Uniti Ulchi Freedom Shield (Ufs), denunciata dalla Corea del Nord come una prova generale di invasione. (Git)