Fvg: assessore Salute, fondamentale alleanza con psicologi a favore di collettività

- E' un’alleanza fondamentale quella tra la Regione e l'Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia, "in particolare in questo momento storico segnato da tensioni che abbracciano molti campi del vivere quotidiano dei nostri concittadini". Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, che questo pomeriggio ha incontrato i vertici dell'Ordine regionali degli psicologi a Palmanova. "Ci siamo confrontati su diverse tematiche di stretta attualità", ha aggiunto l’assessore. "Ho trovato professionisti disponibili e molto competenti, con i quali instaurare nuovi rapporti per dare avvio, se sarà necessario, nel prossimo futuro a progettualità nuove o allo sviluppo di quelle già in campo a favore della comunità", ha concluso. (Frt)