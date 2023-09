Edilizia: Turco (M5s), governo vuole nascondere crollo economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il senatore Mario Turco, "l'ennesima campagna strumentale contro il superbonus persegue il disperato obiettivo di nascondere il crollo dell'economia italiana propiziato dall'incapacità o complicità del governo, finora non in grado di andare oltre una 'facilissima' austerità fatta di tagli alla spesa sociale e agli investimenti". Il vicepresidente del Movimento cinque stelle e già sottosegretario a palazzo Chigi nel governo Conte II aggiunge in una nota: "Il governo Meloni prova a gettare fumo negli occhi e a nascondere il -0,4 per cento del Prodotto interno lordo nel secondo trimestre 2023, l'aumento continuo del prezzo del benzina dopo lo sciagurato taglio degli sconti, l'incremento senza sosta delle rate dei mutui, il -3,7 per cento dell'erogazione del credito alle imprese, il rischio chiusura di 24 mila esercizi commerciali a fine anno, un'inflazione del carrello della spesa che si mantiene intorno a un vergognoso 10 per cento, un crollo di 73 mila occupati in un solo mese, una risalita della disoccupazione, un Pil che dopo essere cresciuto dell'11 per cento nell'ultimo biennio si avvia verso un magro 'zero virgola qualcosa', un numero di sbarchi raddoppiato rispetto a un anno fa. Se il superbonus avesse davvero generato un buco nei conti, la prima Nadef (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza) e l'ultimo Def del ministro Giorgetti rappresenterebbero un falso, con tanto di complicità della Ragioneria generale dello Stato e della commissione europea". (segue) (Com)