Edilizia: Turco (M5s), governo vuole nascondere crollo economia (2)

- Turco prosegue: "E pensare che Giorgetti ha un consulente economico, Enrico Zanetti, che in uno studio della Fondazione commercialisti ha testualmente scritto che il superbonus ha avuto 'un impatto molto positivo sugli investimenti in edilizia e, quindi, sul Pil, oltre che sull'occupazione', aggiungendo subito dopo che 'se si considera adeguatamente l'effetto di retroazione fiscale, l'impatto del superbonus sulle finanze pubbliche è addirittura positivo, nel senso che l'incremento di Pil generato comunque a debito, cioè facendo deficit, sarebbe superiore all'impatto sul debito, migliorando in termini percentuali il rapporto debito-Pil'. E' in atto una generale operazione di distrazione di massa da parte di un esecutivo totalmente inabile a gestire adeguatamente il Paese". (Com)