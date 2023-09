Roma: Centro agroalimentare, estranei a vicende cooperativa Car Fruit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito allo sciopero della società Car Fruit, il Centro Agroalimentare Roma precisa in una nota "la sua completa estraneità ai fatti, in quanto la vicenda riguarda in prima istanza la Cooperativa Car Fruit, locata all'interno del Car. Il Car sta seguendo con massima attenzione la vicenda e ha già provveduto a intervenire secondo le sue facoltà, adottando agevolazioni e strumenti a favore del risanamento della cooperativa e dei lavoratori. A tal riguardo si ricorda infine che la cooperativa non svolge alcun servizio per conto del mercato agroalimentare e che il Car è da sempre impegnato per contrastare il lavoro in nero avviando, tra le ultime iniziative, un protocollo con l'Ispettorato del lavoro". (Com)