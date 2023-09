Ucraina: Kuleba, ancora aperta la partita sulla fornitura di missili Usa Atacms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba ha detto che la questione della fornitura all'Ucraina dei missili balistici americani Atacms “non è chiusa”. In un intervento per l’agenzia “Ukrinform”, il ministro ha osservato che gli Stati Uniti prenderanno una decisione dopo aver completato l'analisi dei dati. "La questione della fornitura all'Ucraina dei missili americani Atacms è aperta. Non è affatto chiusa. Nell'ultimo colloquio con il segretario di Stato Usa ne abbiamo discusso e ha confermato che stanno analizzando alcuni punti relativi all'uso, alla quantità, per prendere una decisione definitiva", ha detto Kuleba. Il ministro ha aggiunto che Regno Unito e Francia hanno fornito all’Ucraina missili a lungo raggio e dunque "sarebbe più che naturale" se gli Stati Uniti e la Germania “si unissero a questa coalizione”.(Kiu)