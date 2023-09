Torino: dopo 30 anni chiude Spazio 211, troppi furti e atti vandalici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pochi giorni dall'ultima edizione del Todays, uno dei più importanti festival musicali Torinesi, lo Spazio 211 che ha ospitato la kermesse chiude. A darne l'annuncio l'associazione Spazi musicali ets che gestisce la struttura. Dietro alla serrata c'è l'ennesimo furto e atto vandalico. "A malincuore, prendiamo atto del fatto che, nonostante le innumerevoli segnalazioni inviate negli anni alle Amministrazioni ed alle Autorità competenti, le questioni in oggetto non solo non siano state risolte, bensì siano esponenzialmente peggiorate, specialmente nell’ultimo periodo. La situazione è diventata umanamente ed economicamente insostenibile oltre che pericolosa per gli associati e per il pubblico - hanno affermato in una nota stampa dall'Associazione -. Non siamo più disposti a subire furti con scasso, minacce e aggressioni fisiche a qualsiasi ora del giorno e della notte. Non siamo più disposti a vivere in costante stato di allerta a causa delle gravissime problematiche di ordine pubblico che ormai da troppi anni affliggono l’area in cui operiamo. (segue) (Rpi)