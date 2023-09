Torino: dopo 30 anni chiude Spazio 211, troppi furti e atti vandalici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta dopo oltre trent’anni di attività, siamo costretti a chiudere fino a quando le Istituzioni non decideranno di intervenire con determinazione e risolutezza. Nei prossimi giorni comunicheremo attraverso tutti i canali a nostra disposizione le attività annullate e/o rimandate a data da destinarsi. Ci dispiace dirlo ma questa è una sconfitta tanto per noi quanto per la cultura e per la Città stessa, che sta perdendo un presidio territoriale, guardando ad una 'Primavera' ancora lontana e non preoccupandosi dell’inverno in arrivo", hanno concluso da Spazi musicali ets. (Rpi)