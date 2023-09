Libia: vice presidente Al Lafi incontra ambasciatore Francia, focus su elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio presidenziale libico, Abdullah al Lafi, ha incontrato l’ambasciatore di Francia a Tripoli, Mustafa Maharaj, per discutere delle modalità per creare un ambiente adeguato per lo svolgimento di elezioni libere ed eque. Lo ha riferito il Consiglio presidenziale su Facebook, secondo il quale l’incontro ha riguardato gli ultimi sviluppi del processo politico in Libia e le modalità per arrivare alle elezioni. Durante l'incontro, l'ambasciatore ha sottolineato l'importanza del progetto di riconciliazione nazionale, ribadendo la volontà del suo Paese di garantire il successo del processo politico, attraverso l'accordo di tutti le parti sulle leggi elettorali che garantiscano il successo e la partecipazione di tutti alle elezioni.(Lit)