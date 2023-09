Imprese: Bper colloca con successo emissione obbligazionaria per 500 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bper Banca ha concluso con successo il collocamento dell’emissione obbligazionaria Senior non preferred per un ammontare di 500 milioni di euro con scadenza sei anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo cinque anni destinata a investitori istituzionali. A conferma dell’elevato interesse del mercato nei confronti di Bper Banca – riferisce una nota – l’emissione ha raccolto ordini superiori a 1,3 miliardi di euro da parte di circa 130 investitori. Grazie alla forte e ben diversificata domanda, il livello inizialmente comunicato al mercato di 285 punti base sopra il mid-swap a cinque anni è stato rivisto e fissato a 260 punti base. Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 5,750 per cento, con prezzo di emissione/re-offer di 99,695 per cento. La distribuzione geografica vede la presenza di investitori esteri (tra cui Germania, Austria e Svizzera con il 28 per cento, Regno Unito e Irlanda col 19 per cento, Francia con l’8 per cento e Stati Uniti e Canada con il 6 per cento) e italiani (col 32 per cento). L’emissione conferma, ancora una volta, l’apprezzamento degli investitori e la capacità della Banca di accedere al mercato in diversi formati. Bper Banca ha dato mandato a Bnp Paribas, Intesa SanPaolo Spa, Jp Morgan Se e Mediobanca per gestire il collocamento in qualità di Joint Bookrunners e ha dato mandato a Deutsche Bank e Ubs Investment Bank per gestire il collocamento in qualità di Global Coordinator. L’emissione è a valere sul programma Emtn (Euro medium term notes) di 6 miliardi di euro in regime di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan. I rating attesi sono i seguenti: Ba1 (Moody’s) / BB+ (Fitch) / BBB (low) (Dbrs). L’obbligazione sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange. La data di regolamento sarà l’11 settembre 2023. L’operazione odierna è coerente con quanto annunciato nel Piano strategico 2022-25. (Com)