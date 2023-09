Superbonus: D'Amato (Azione), è una porcata, sanità a pezzi ma finiamo villette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del M5s, Michele Gubitosa "anziché attaccare Calenda farebbe bene a farsi un giro per gli ospedali italiani, abbiamo una sanità a pezzi e finanziamo le villette. Il superbonus è una vera porcata. Ogni euro disponibile dai saldi dei conti pubblici va messo sulla sanità". Lo scrive su X (ex Twitter) il membro della segreteria nazionale e responsabile Welfare di Azione, Alessio D'Amato. Lo riferisce una nota. (Com)