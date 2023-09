Sudan: Forze di supporto rapido abbattono aereo dell'aeronautica sudanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di supporto rapido (Rsf) hanno annunciato l'abbattimento di un aereo militare appartenente alle Forze armate sudanesi (Saf) che stava lanciando barili esplosivi sui civili. È quanto affermato dalle stesse Rsf in un comunicato. Nel frattempo, riferiscono fonti citate da "Agenzia Nova", continuano i combattimenti tra le due parti in conflitto in diverse aree di Khartum, Khartoum Bahri e Omdurman. Gli scontri hanno provocato nuovi sfollati tra i civili che si trovano a far fronte alla mancanza di bisogni umanitari come cibo, medicinali, elettricità e acqua. (Res)