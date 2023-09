Brandizzo: Calderone, abbassare toni, non è ora delle polemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo non è il momento per fare polemiche ma quello di abbassare i toni. Dobbiamo stringerci tutti attorno alla comunità di Brandizzo e alle famiglie dei cinque operai morti sul lavoro". Così il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, che sabato si è recata a Brandizzo per rendere omaggio ai cinque operai morti, replica a alle gravi illazioni del segretario della Uil circa le responsabilità morali della strage da parte del governo e del ministro del Lavoro. "Certamente - aggiunge - intensificheremo gli sforzi per la sicurezza sul lavoro e per fare in modo che la cultura della sicurezza sul lavoro diventi patrimonio del nostro Paese e, principalmente, delle giovani generazioni. A loro dobbiamo rivolgerci per dare la dimensione di quanto sia importante preservare le vite umane, applicando in modo corretto e costante le misure per poter lavorare in sicurezza". (Rin)