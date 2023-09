Firenze: Sangiuliano, grave sfregio fontana del Nettuno, presto con nuove norme faremo pagare tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ennesimo sfregio al patrimonio culturale nazionale, con danni che sembrano essere contenuti, "è il segno di una totale mancanza, da parte dell’autore del gesto, di rispetto per la civiltà e la bellezza, sentimento che dovrebbe invece contraddistinguere chi sceglie di visitare l’Italia". Lo dichiara in una nota il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, riguardo i danni causati questa notte alla fontana del Nettuno a Firenze da un turista tedesco. “Questo stato di cose deve assolutamente finire. Per troppo tempo si è pensato che in Italia si potesse agire indiscriminatamente. Il provvedimento che inasprisce le sanzioni per il danneggiamento contro il patrimonio culturale, già votato dal Senato e che a breve diverrà legge, sarà il giusto deterrente a simili azioni”, aggiunge. (Com)