Roma: donna uccisa a coltellate nell'androne di un palazzo, ricercato l'ex della vittima

- Il cadavere di una donna è stato trovato intorno alle 17 nell'androne di un palazzo in Via Giuseppe Allievo, in zona Trionfale a Roma. Si tratta di un'infermiera di 52 anni, uccisa a coltellate. Secondo quanto si apprende, a trovare il corpo della 52enne sarebbero stati due studenti del condominio che hanno subito lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile di Roma, che hanno avviato le indagini e la polizia scientifica per i rilievi. Tra le piste che gli investigatori stanno seguendo quella passionale. Al momento, infatti, risulta ricercato perché irreperibile l'ex compagno della donna. Intanto, sul luogo del delitto, è in corso il sopralluogo del Sostituto Procuratore della Repubblica Claudia Alberti, del gruppo di magistrati della Procura che si occupano delle violenze di genere. La procura ha disposto l'autopsia per stabilire il numero di coltellate che l'hanno uccisa. (segue) (Rer)