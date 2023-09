Roma: donna uccisa a coltellate nell'androne di un palazzo, ricercato l'ex della vittima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La donna, separata, aveva due bambini e viveva assieme alla madre anziana nell'appartamento del palazzo dove è stata trovata morta. A raccontarlo i residenti del quartiere. Un gruppo di persone, infatti, si è radunato attorno al civico 61. Un nastro rosso delimita l'ingresso della palazzina residenziale. Chi abita nello stabile è stato invitato a rimanere fuori dalle proprie abitazioni. Fuori dal cancello di ingresso gli animi sono scossi. "Io vivo nel palazzo, penso che vivesse qua con la madre - dice una residente -. Da quello che so ha due bambini ed è separata. Mio marito ha sentito urlare 'aiuto' intorno alle 17 ma quando si è sporto dal balcone non ha visto nulla. Quando è uscito per andare a lavorare è passato davanti all'ascensore e ha visto un corpo disteso ma già era coperto con un telo", aggiunge. (Rer)