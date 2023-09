© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è molta sofferenza e dolore perché parliamo di morti e famiglie che non vedranno più i loro cari. Allo stesso modo c’è rabbia perché morire andando a lavorare non è accettabile" come avvenuto a Brandizzo. Lo ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ai microfoni di Zapping, su Rai Radio1. (Rin)