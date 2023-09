© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quel che riguarda i morti sul lavoro "non siamo davanti ad un episodio, lo dicono i numeri. Siamo davanti ad una strage: sono numeri che non possono più essere accettati". A dirlo è stato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo a Zapping, su Rai Radio1.(Rin)