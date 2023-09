Bahrein-Israele: ministro Esteri Cohen partecipa a riapertura ambasciata a Manama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Israele, Eli Cohen, ha partecipato alla cerimonia per la riapertura dell’ambasciata di Israele in Bahrein. È quanto riferito dal quotidiano “The Times of Israel”, secondo il quale la cerimonia è avvenuta durante la visita di Cohen a Manama. In questa occasione, il capo della diplomazia israeliana ha incontrato il principe ereditario Salman bin Hamad Al Khalifa, al quale ha ribadito l'importanza di promuovere i legami economici e civili tra i due paesi, così come la volontà di concludere un accordo di libero scambio. La visita di Cohen è avvenuta a tre anni dalla normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi grazie alla firma degli Accordi di Abramo. Si tratta della prima visita di Cohen in Bahrein, che era stata in un primo momento programmata per gli inizi di agosto. Tuttavia, il 28 luglio, il ministero degli Esteri bahreinita ne aveva annunciato la propria intenzione di rinviarla sine die, in segno di protesta contro la visita del ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, alla moschea di Al Aqsa, a Gerusalemme, considerata come una provocazione dalle cancellerie di molti Stati arabi e musulmani.(Res)