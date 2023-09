Milano: Arabia Saudita e Italia, da rapporto commerciale a tecnologico e industriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- L’Arabia Saudita è stata “per lungo tempo partner commerciale e fornitore di energia” per l’Italia e l’Europa, oggi con questo forum “si passa da partnership commerciale a quella tecnologica e industriale, con l’ipotesi di importanti investimenti di imprese saudite nel nostro paese, in questo modo faremo un salto significativo” ha spiegato il ministro Urso. In particolare “noi per loro saremo una piattaforma industriale e commerciale in Europa, così come loro diventeranno sempre più una piattaforma produttiva e commerciale per le imprese italiane in Medio Oriente”. Per il ministro Urso Arabia Saudita e Italia "potranno, con le loro imprese, partecipare alla stabilità e allo sviluppo della sponda sud del mediterraneo e dell’Africa, a cominciare dal Corno d’Africa". L'Arabia Saudita, ha poi continuato il ministro, "ha deciso di cambiare e passare da paese esportatore petrolio e gas, a paese che decide di sviluppare una propria tecnologia e base industriale con visione competitiva a livello globale” e “guarda con l’Italia all’energia rinnovabile". Tra le società italiane, hanno partecipato al forum Eni, Snam, Cdp, Enel, Leonardo, WeBuild, Maire, Pirelli, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Ita, Ansaldo Energia, Saipem, Invimit. (segue) (Rem)