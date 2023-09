Milano: Arabia Saudita e Italia, da rapporto commerciale a tecnologico e industriale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Sono state più di 150 le imprese saudite partecipanti oggi. Con il ministro degli investimenti dell’Arabia Saudita "mi sono confrontato sulla possibilità che il loro Fondo Sovrano - ha annunciato Urso – comunque fondi di investimento sauditi, possano partecipare agli investimenti, in partnership che saranno realizzate attraverso il fondo strategico per le filiere del made in Italy”. Urso ha evidenziato così che “c’è una disponibilità ad un confronto già immediato per quanto riguarda la loro partecipazione, anche attraverso la partnership di investimenti, con il fondo strategico per il Made in Italy", e ha sottolineato che quest'ultimo "è in corso di istituzione, perché dobbiamo aspettare il voto del parlamento". Il ministro ha messo in luce di aver "parlato nelle scorse settimane con altri paesi tradizionalmente investitori, attraverso fondi sovrani o altra tipologia di fondi, in Italia e in Europa", e secondo il ministro "c'è molta attenzione alle possibilità che ci sono proprio sulle filiere strategiche del made in Italy". (segue) (Rem)