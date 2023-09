Milano: Arabia Saudita e Italia, da rapporto commerciale a tecnologico e industriale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fusioni e acquisizioni "se ne è parlato” ha confermato il ministro Urso riferendosi all’incontro che ha tenuto oggi con il ministro saudita Khalid Al-Falih. “Noi vorremmo che il capitale saudita fosse più presente nel nostro paese, così come vorremo che si sviluppasse con fusioni e partnership tra le nostre imprese" ha spiegato Urso. "Crediamo che sempre di più di bisogna puntare a realizzare dei campioni europei e internazionali per le nostre imprese - ha aggiunto - che poi sono trainanti per tutte le filiere del made in Italy". Il ministro ha confermato che "siamo aperti e convinti che si possa operare più e meglio in questa direzione". L'Arabia Saudita "è uno dei partner ideale in questo contesto. Ovviamente non il solo, ma uno dei tanti partner che possono collaborare in una logica occidentale". (segue) (Rem)