Milano: Arabia Saudita e Italia, da rapporto commerciale a tecnologico e industriale (5)

- Per il ministro degli Investimenti Saudita, Khalid Al-Falih, l'Arabia Saudita “è più che aperta agli affari. Non vede l'ora che tutte le grandi aziende italiane guardino a lei come alla propria seconda casa. Vogliamo che ci vedano come una piattaforma dalla quale accedere non solo al mercato saudita che sta crescendo a un ritmo molto elevato, ma anche una piattaforma per raggiungere l'Africa e oltre". Al-Fatih sul tema dell’energia ha specificato che l'Arabia Saudita "e' stato e continuerà ad essere il partner d'elezione dell'Italia nel campo dell'energia tradizionale, del petrolio e del gas. Continueremo a stabilizzare il mercato e a fornire quella fonte di energia". Al-Fatih ha proiettato, infine, una collaborazione oltre all'energia tradizionale, “siamo determinati a essere altrettanto dominanti e influenti come fornitori globali di energia e di nuove forme di energia, verde e decarbonizzata. Scommettiamo sulla trasformazione non solo dell'industria energetica – ha aggiunto - ma del modo di vivere e portare su larga scala le nuove tecnologie presenti in laboratorio". (Rem)