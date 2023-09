Energia: Libano, ministero ufficializza annullamento contratto con emiratina Coral Energy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso primo settembre, durante una conferenza stampa, il ministro uscente dell'Energia e dell'Acqua, Walid Fayad, aveva spiegato: “Coral Energy ha accettato di rinunciare a oltre 2,7 milioni di dollari di penale, cui avrebbe avuto diritto, a condizione che il ministero (dell’Energia e dell’Acqua, ndr) libanese rinunci da parte sua a una vecchia penale chiesta alla società per ritardi”. Quest’ultima, secondo quanto riferito dal quotidiano “L’Orient le Jour”, era stata rivendicata dal dicastero libanese in una missiva inviata il 25 agosto 2022, per un ritardo nella consegna di una partita di carburante ordinata a maggio dello stesso anno, e ammontava a oltre 1,65 milioni di dollari. Fayad, a tal proposito, aveva chiarito di “aver avuto successo nei negoziati”, aggiungendo che Coral Energy aveva "trovato un acquirente alternativo per il carburante destinato a Edl”. (segue) (Lib)