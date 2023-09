Energia: Libano, ministero ufficializza annullamento contratto con emiratina Coral Energy (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dell’annullamento del contratto, dunque, la nave cisterna Ardmore, affittata da Coral Energy e bloccata al largo delle coste libanesi da circa due settimane, non consegnerà le circa 30.000 tonnellate di gasolio ordinate per conto di Edl e destinate alle centrali elettriche di Deir Ammar (nel governatorato del Libano Nord) e di Zahrani (nel sud del Paese). Inoltre, è stata annullata la consegna dei carichi previsti per i prossimi mesi, per un totale di circa 30.000 tonnellate di gasolio e 21.000 tonnellate di nafta, destinate alle centrali di Jiyeh e di Zouk. Il costo totale delle spedizioni sarebbe stato di circa 80 milioni di dollari, di cui oltre 30 milioni solo per il primo carico. La decisione di annullare il contratto, del resto, è giunta dopo che il primo ministro libanese uscente, Najib Miqati, aveva comunicato che la Banca centrale (Banque du Liban, Bdl) non avrebbe potuto sbloccare i fondi necessari per il pagamento delle forniture, convertendo in dollari i fondi depositati sui conti di Edl, a causa delle fluttuazioni nel tasso di cambio. Quanto all’approvvigionamento di carburante, il Libano può contare sulle forniture concordate con l’Iraq nel 2021, che tuttavia garantiscono l’erogazione di energia elettrica solo per qualche ora al giorno. (Lib)