Spagna: almeno quattro persone morte per maltempo e inondazioni

- Almeno quattro persone sono morte in Spagna a causa del maltempo che ha colpito da venerdì scorso diverse località del Paese. Lo riporta la stampa spagnola. Una depressione isolata ad alti livelli atmosferici, nota in Spagna con l’acronimo Dana, ha provocato intense piogge torrenziali e inondazioni. Secondo quanto riferito dalle autorità, sabato scorso hanno perso la vita due persone a Tramacastilla de Tena, in provincia di Huesca, mentre nella giornata di oggi sono state registrate due vittime nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia. (Spm)