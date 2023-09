Cina-Usa: "Global Times", da Raimondo "doppiezza indecente" dopo visita a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria al Commercio degli Stati Uniti, Gina Raimondo, ha mostrato una "doppiezza indecente" dopo la visita condotta in Cina dal 27 al 30 agosto scorsi. È quanto si legge in un editoriale pubblicato oggi dal quotidiano edito dal Partito comunista cinese "Global Times", secondo cui la funzionaria statunitense ha dato prova di incoerenza al termine della sua missione a Pechino. Dopo aver definito il suo viaggio "di successo e produttivo", spiega la testata, "Raimondo ha puntato l'indice contro il contesto imprenditoriale cinese, ha criticato l'economia del Paese asiatico e ha difeso le restrizioni statunitensi all'esportazione di microchip durante le interviste concesse alla stampa statunitense". Una condotta che ha suscitato le critiche degli analisti cinesi, secondo cui è "indecente e irresponsabile" da parte dell'amministrazione del presidente Joe Biden l'avere "ignorato le recenti politiche preferenziali accordate dalla Cina agli investimenti esteri". "Se gli Stati Uniti continueranno a mantenere tale doppiezza e non vi sarà alcuna correzione sostanziale delle politiche commerciali ostili e discriminatorie contro la Cina, le attuali contromisure di Pechino, che sono limitate, non saranno mantenute tali a tempo indeterminato", conclude "Global Times". (segue) (Cip)