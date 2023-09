Cina-Usa: "Global Times", da Raimondo "doppiezza indecente" dopo visita a Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita in Cina della segretaria al Commercio degli Stati Uniti, Gina Raimondo, ha segnato un parziale disgelo economico tra Washington e Pechino, anche se restano forti le diffidenze e le tensioni sui dossier più scottanti dell'agenda bilaterale, a partire dalla questione di Taiwan. I due rappresentanti hanno convenuto di aprire nuovi canali di comunicazione per rilanciare i rapporti economici, fortemente compromessi dalle reciproche restrizioni allo scambio di alta tecnologia. Al termine del colloquio con il ministro del Commercio Wang Wentao il 28 agosto, Raimondo ha annunciato l'istituzione di un meccanismo di dialogo sul controllo delle esportazioni, che nell'ottica di Washington dovrebbe servire a "ridurre le incomprensioni sulla politica di sicurezza statunitense". È stato inoltre convenuto di creare un gruppo composto da funzionari a livello di viceministri e rappresentanti d'azienda, che si riuniranno con cadenza biennale per risolvere le controversie imprenditoriali. Wang e Raimondo, da parte loro, si impegneranno a tenere colloqui almeno una volta all'anno. Oltre alla promessa di tenere un ciclo di consultazioni tecniche sulla protezione dei segreti commerciali e delle informazioni riservate, i rappresentanti commerciali di Cina e Stati Uniti hanno rinnovato la loro disponibilità a lavorare assieme per gestire il cambiamento climatico e per tenere sotto controllo le "applicazioni più distruttive" dell'intelligenza artificiale, su cui Pechino sta investendo con convinzione per raggiungere l'autosufficienza tecnologica. È stato inoltre stabilito di convocare il 14mo summit Cina-Usa sul turismo nel primo semestre del 2024, dopo l'edizione del 2019. (segue) (Cip)