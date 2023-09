Cina-Usa: "Global Times", da Raimondo "doppiezza indecente" dopo visita a Pechino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur definendo l'incontro tra Wang e Raimondo "razionale, schietto e costruttivo", Pechino non ha mancato di esprimere "serie preoccupazioni" sulle politiche commerciali statunitensi, mettendo in guardia le controparti a Washington dalle ripercussioni che le "misure unilaterali e protezionistiche" verso la Cina potrebbero avere sull'economia globale. Un avvertimento simile è stato lanciato anche dal primo ministro Li Qiang nell'incontro avuto con Raimondo il 29 agosto, in cui ha definito "disastroso" l'impatto della "strumentalizzazione politica delle questioni economiche e commerciali" sui mercati internazionali. Se per la leadership cinese la visita della funzionaria statunitense è stata complessivamente un'occasione per tentare di rinegoziare i limiti al commercio di semiconduttori, le sanzioni alle sue imprese e i dazi imposti dall'amministrazione dell'ex presidente Usa Donald Trump, Washington ha ribadito che "non scenderà mai a compromessi su questioni che riguardano la sicurezza nazionale". (segue) (Cip)