Cina-Usa: "Global Times", da Raimondo "doppiezza indecente" dopo visita a Pechino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente, negli Stati Uniti sono infatti in vigore restrizioni su 27 aziende cinesi, mentre un ordine esecutivo della Casa Bianca limita ulteriormente gli investimenti nei settori dei semiconduttori e della microelettronica, dell'informatica quantistica e dell'intelligenza artificiale nel Paese asiatico. Misure, queste, cui il governo di Pechino ha reagito varando altrettante restrizioni, che hanno intaccato gli interessi di colossi tecnologici come Intel, Micron e Boeing. Questo mese Pechino ha infatti fatto naufragare l'acquisizione della società di semiconduttori israeliana Tower Semiconductor da parte di Intel, non concedendo all'accordo l'approvazione dell'antitrust. Ha inoltre limitato le vendite di Micron nel Paese dallo scorso maggio e bloccato quasi tutti gli acquisti di jet Boeing, privilegiando quelli prodotti dalla francese Airbus. Queste iniziative hanno notevolmente acuito la sfiducia della comunità imprenditoriale statunitense, che ha iniziato a considerare la Cina come una meta "ostile agli investimenti", anche per via delle "multe esorbitanti senza alcuna spiegazione, revisioni poco chiare della legge sul controspionaggio e blitz nelle imprese". A dirlo è stata la stessa Raimondo durante un'intervista concessa ieri sera alla stampa su un treno ad alta velocità diretto da Pechino a Shanghai, in cui ha chiarito di avere espresso "con molta fermezza" le aspettative della comunità imprenditoriale ma di "non avere ricevuto da Pechino nessun impegno" in proposito. Durante la conferenza stampa tenuta oggi nella metropoli della Cina orientale, la funzionaria statunitense ha comunque auspicato di "vedere qualche risultato" nei prossimi mesi, ribadendo che "le imprese vogliono fare affari qui, ma hanno bisogno di un contesto normativo prevedibile". (Cip)