- Il governo "è intervenuto per sostenere le imprese, ma anche per trasformare una criticità in una possibile opportunità. Il Granchio blu è divenuto un prodotto di largo consumo anche in Italia", spiega su X il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "Abbiamo dimostrato che si può difendere, riparare i danni creando ricchezza e lavoro", aggiunge. (Rin)