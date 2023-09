Brasile-Italia: ambasciatore conferisce titolo di maestro del lavoro a presidente Leonardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Brasile, Francesco Azzarello, ha decorato oggi, a nome del presidente Sergio Mattarella, il presidente di Leonardo Brasile e vicepresidente operativo di Leonardo America Latina, Francesco Moliterni, con il titolo di maestro del lavoro. Lo riferisce una nota della sede diplomatica in cui si evidenzia che alla base del riconoscimento, conferito nel 2023 solamente a 14 personalità italiane all'estero, ci sono "la straordinaria competenza professionale, l'eccezionale senso dello Stato e la non comune integrità morale dimostrate, caratteristiche che hanno reso il dottor Moliterni, stimato punto di riferimento, anche locale, in Brasile in questi ultimi anni". (segue) (Brb)