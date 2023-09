Kenya: presidente Ruto, valutiamo abolizione di qualsiasi obbligo di visto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kenya sta “considerando seriamente l’abolizione di qualsiasi obbligo di visto” nel giro di pochi mesi. Lo ha affermato il presidente William Ruto nel suo discorso di apertura del vertice sul clima in Africa, che ha preso il via oggi a Nairobi. “A pochi chilometri da dove siete seduti, gli scienziati hanno scoperto e localizzato i primi resti dell’uomo sulla terra. In altre parole, è qui che ha avuto inizio l’umanità. Pertanto, permettetemi di darvi il benvenuto a casa. Tra pochi mesi, prenderemo seriamente in considerazione l’abolizione di qualsiasi obbligo di visto perché è ingiusto chiedere il visto a chiunque torni a casa”, ha detto Ruto. Da quando ha assunto la presidenza, nel settembre 2022, Ruto ha già revocato le restrizioni sui visti per alcuni Paesi, tra cui Eritrea, Gibuti, Comore, Repubblica democratica del Congo (Rdc) e Indonesia. Già in passato il presidente keniota aveva annunciato l'intenzione di abolire le restrizioni sui visti per tutti i paesi dell'Unione africana. (Res)