Vicenza: Provincia incontra associazioni categoria per parlare di fotovoltaico

- La provincia di Vicenza ha incontrato oggi le associazioni di categoria del vicentino per illustrare il lavoro svolto dall'Ufficio urbanistica nell'individuazione delle aree agricole di pregio non idonee per installare gli impianti fotovoltaici. Questa operazione si è resa necessaria dopo che la regione Veneto ha chiesto alle Provincie di individuare queste aree per avere i criteri di autorizzazione. "L'obiettivo è contemperare due esigenze - ha sottolineato Andrea Nardin, presidente della provincia di Vicenza -, quella di produrre energia da fonti rinnovabili e quella di tutelare il nostro territorio nel senso più ampio, tenendo conto della tradizione agricola e della produzione agroalimentare di qualità, del patrimonio storico e architettonico che costella i nostri paesi. Siamo consapevoli che l'energia verde sia la via preferenziale, ma dobbiamo percorrerla in coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050 e della lotta ai cambiamenti climatici, nel rispetto della pianificazione territoriale ed energetica regionale". (Rev)